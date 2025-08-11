С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров

С 4 по 11 августа в Самарской области произошло 78 техногенных пожаров. Погиб 1 человек.
11 августа в поселке Студенцы Кинельского района горел частный дом. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Погиб 79-летний мужчина.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
Палы сухой травы
В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 19 пожаров на общей площади менее 1 га. Все очаги ликвидированы.
Водные объекты
Зарегистрировано 5 происшествий, погибли 4 человека, 2 человека спасены.
4 августа из реки Волга в Промышленном районе города Самары извлечен погибший 59-летний мужчина.
В этот же день из реки Волга в городе Сызрань извлечен погибший 72-летний мужчина.
8 августа из реки Волга в районе острова Соляный Ставропольского района извлечен погибший 41-летний мужчина.
9 августа из реки Волга в районе села Шелехметь Волжского района извлечен 30-летний погибший мужчина.
В этот же день произошло столкновение 2 гидроциклов на реке Волга в районе пляжа Лазурный Промышленного района города Самара. Пострадали 39-летний и 28-летний мужчины.
МЧС России настоятельно рекомендует:
не поджигай сухую траву и мусор;
не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
купайся только на оборудованных пляжах;
если управляешь лодкой или гидроциклом — надевай спасательный жилет, не бери с собой больше людей, чем положено, и не катай детей;
соблюдай скоростной режим на воде. Не устраивай гонки и резких манёвров — особенно рядом с пляжами и другими отдыхающими.
при катании на сапбордах надевай спасжилет;
не выходи на воду в ветреную и дождливую погоду;
рассчитывай свои силы.
Фото: ГУ МЧС СО