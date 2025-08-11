С 4 по 11 августа в регионе произошло 78 техногенных пожаров

150

С 4 по 11 августа в Самарской области произошло 78 техногенных пожаров. Погиб 1 человек.

11 августа в поселке Студенцы Кинельского района горел частный дом. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Погиб 79-летний мужчина.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Палы сухой травы

В результате неконтролируемого пала сухой травы произошло 19 пожаров на общей площади менее 1 га. Все очаги ликвидированы.

Водные объекты

Зарегистрировано 5 происшествий, погибли 4 человека, 2 человека спасены.

4 августа из реки Волга в Промышленном районе города Самары извлечен погибший 59-летний мужчина.

В этот же день из реки Волга в городе Сызрань извлечен погибший 72-летний мужчина.

8 августа из реки Волга в районе острова Соляный Ставропольского района извлечен погибший 41-летний мужчина.

9 августа из реки Волга в районе села Шелехметь Волжского района извлечен 30-летний погибший мужчина.

В этот же день произошло столкновение 2 гидроциклов на реке Волга в районе пляжа Лазурный Промышленного района города Самара. Пострадали 39-летний и 28-летний мужчины.

МЧС России настоятельно рекомендует:

не поджигай сухую траву и мусор;

не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

купайся только на оборудованных пляжах;

если управляешь лодкой или гидроциклом — надевай спасательный жилет, не бери с собой больше людей, чем положено, и не катай детей;

соблюдай скоростной режим на воде. Не устраивай гонки и резких манёвров — особенно рядом с пляжами и другими отдыхающими.

при катании на сапбордах надевай спасжилет;

не выходи на воду в ветреную и дождливую погоду;

рассчитывай свои силы.

