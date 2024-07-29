С 2025 года пенсия работающих пенсионеров региона будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров

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Новая индексация будет рассчитана из всех сформированных пенсионных прав. С 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируют, однако повышения при этом фиксируются на лицевых счетах пенсионеров.



Сейчас пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тыс. рублей. С учетом пропущенных индексаций за три года работы пенсия составляет 23,4 тыс. рублей. Это более высокий размер, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет считаться индексация. А прибавляется он к получаемой пенсии в размере 17,4 тыс. рублей.



А после увольнения в размер пенсии дополнительно включат и пропущенные индексации.



Данная индексация коснется более 200 тысяч работающих пенсионеров Самарской области.



Все свои накопленные пенсионные права можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета: vk.cc/cf3uRL

Фото: пресс-служба правительства СО