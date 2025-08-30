Я нашел ошибку
Главные новости:
Однако, собственнику все равно через суд дадут срок на устранение нарушений или предоставление объяснения. 
С 1 сентября за хлам и сорняки могут изъять земельный участок
Чикунгунья передается не от человека к человеку, а с укусами комаров.
Онищенко: чикунгунья опасна только для заболевшего, но не для окружающих
В Самаре ночью +15°С, +17°С, днем +28°С, +30°С.
31 августа в регионе ночью небольшой дождь, днем без осадков, до +31°С
Со слов водителя автомобиля, ему стало плохо за рулём, из-за чего он не справился с управлением и совершил наезд.
В Тольятти автомобиль наехал на ограждение организации
Участниками регионального этапа стали более 220 любителей северной ходьбы.
На базе СШ «Чайка» проходит региональный этап фестиваля северной ходьбы «Золотые Жигули»
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.
В  Шенталинском районе женщина подозревается в убийстве своего пожилого мужа
Впервые она прошла в новом формате прогулки на теплоходе. 
100 самарских ребят с ОВЗ стали участниками городской акции «Внимание, первоклассник!»
Сегодня район уверенно смотрит в будущее: развивается экономика, строится инфраструктура, появляются новые проекты.
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Красноармейского района с 90-летием со дня образования  муниципалитета
С 1 сентября за хлам и сорняки могут изъять земельный участок

30 августа 2025 20:32
144
Однако, собственнику все равно через суд дадут срок на устранение нарушений или предоставление объяснения. 

Новые критерии вступают в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает "Газета.Ru". По какой причине могут изъять участок, рассказал депутат Сергей Колунов:

- отсутствие возведения строительных объектов в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под ИЖС,
- захламление более половины территории отходами, мусором или сорняками выше метра,
- отказ от уборки в течение года со дня выявления,
- ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон,

Однако по словам депутата, собственнику все равно через суд дадут срок на устранение нарушений или предоставление объяснения.

 

Фото:  pxhere.com 

