С 1 сентября за хлам и сорняки могут изъять земельный участок

144

Новые критерии вступают в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает "Газета.Ru". По какой причине могут изъять участок, рассказал депутат Сергей Колунов:

- отсутствие возведения строительных объектов в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под ИЖС,

- захламление более половины территории отходами, мусором или сорняками выше метра,

- отказ от уборки в течение года со дня выявления,

- ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон,

Однако по словам депутата, собственнику все равно через суд дадут срок на устранение нарушений или предоставление объяснения.

Фото: pxhere.com