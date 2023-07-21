С 1 сентября обращения в любые органы власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах»

55

С 1 сентября обращения в любые органы федеральной, региональной или муниципальной власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах».

Это сервис в формате «единого окна», который тестируется с 2021 года и сейчас работает в ограниченном режиме.

В Минцифры сообщили (https://iz.ru/1546735/2023-07-20/edinyi-portal-zhalob-v-organy-vlasti-zarabotaet-1-sentiabria), что уже сейчас к сервису подключены 40 из более чем 60 федеральных ведомств. За это время через единое окно в различные ведомства и организации было направлено более 12 млн обращений, говорит о востребованности такого сервиса.