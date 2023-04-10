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С 1 мая социальные выплаты будут переводить по-новому

10 апреля 2023 10:56
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С 1 мая социальные выплаты будут переводить по-новому

Пенсии, пособия на детей, льготы инвалидам и малоимущим семьям теперь будут перечислять по-другому. Кого затронут изменения и кому сделают прибавку?

До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 000 рублей. Это выплаты ко Дню Победы. На федеральном уровне их получают ветераны, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Впрочем, многие пожилые люди, которым не положены выплаты из федерального бюджета, получат их из регионального. Сумма зависит от региона проживания.

Кроме того, с 1 мая 2023 года Почта России станет единственной организацией, которая будет доставлять пенсии и другие социальные выплаты на дом наличными. Раньше отдельных получателей обслуживали альтернативные частные компании.

— С 1 мая 2023 года получить пенсию и социальные пособия наличными можно будет только в отделениях Почты России. Кассы других организаций не будут больше выдавать выплаты. Если вы получаете пенсию или пособия на дому, то ничего не изменится. В положенный срок их точно так же, как и раньше, будет доставлять сотрудник Почты России. Если кто-то получает за вас выплаты по доверенности в конкретной организации, а не на почте, то доверенность надо будет переоформить, — обратила внимание партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

У многих получателей появился вопрос, не возникнет ли проблем с получением пенсии, пособия или компенсации. Задерживать выплаты не будут. Все деньги перечислят вовремя, пишет Life.ru.

Теги: Акценты

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