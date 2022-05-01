 С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет.

Я нашел ошибку
Главные новости:
3, 7 и 10 мая текущего года в режиме полного рабочего дня.
Режим работы региональных подразделений РЭО ГИБДД в период выходных и праздничных дней   
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
Губернатор подчеркнул: то, что крупнейшая шоколадная фабрика была построена именно в Куйбышеве, - заслуга Елены Васильевны.
Никто не забыт, ничто не забыто: в Самаре открыли памятник Елене Шпаковой
Врач рассказала об опасности пониженного давления
Врач рассказала об опасности пониженного давления
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
Из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет.

1 мая 2022 11:02
605
 С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет.

 С 1 мая Госуслуги начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. Возможность заполнить и отправить заявление доступна на портале с 26 апреля, а с 1 мая — также при личном визите в МФЦ и клиентские службы ПФР. В настоящий момент заявки подали более 1 млн родителей — они уже автоматически отправлены в ПФР.

Для семей с детьми от 8 до 17 лет уже существует пособие, введенное в 2021 году, но его можно получить, только если ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты. Новая выплата, установленная указом президента с 1 мая 2022 года, предполагает следующие условия:

  • у ребенка есть гражданство РФ и он живет в России;
  • ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 17;
  • заявление подает один из родителей или законный представитель с гражданством РФ и постоянным проживанием в России;
  • среднедушевой доход семьи — не более прожиточного минимума на душу населения в регионе. Учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения;
  • имущество семьи не более установленного перечня;
  • взрослые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 месяцев), уход за ребенком до 3 лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя из дохода семьи, и составляет 50, 70 или 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Даже если родитель уже получает пособие на детей от 8 до 17 лет, он все равно может подать новое заявление. Если семейный доход снизился, выплаты могут быть пересмотрены в сторону увеличения, и тогда назначат новое пособие. В сторону уменьшения выплаты пересмотреть не могут, семья продолжит получать уже назначенное пособие.

 «Портал Госуслуг позволяет удобно и быстро заполнить заявление онлайн, не посещая органы власти и не подготавливая дополнительные документы. Благодаря возможности оформить заявление заранее многие родители подали заявки до 1 мая и смогут не отвлекаться во время праздников», – комментирует заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

Большинство данных, необходимых для заполнения заявления, автоматически подтягивается в форму из личного кабинета на Госуслугах. Нужно только проверить их актуальность.

В форме указываются:

  • паспортные данные;
  • СНИЛС;
  • адрес;
  • телефон и почта;
  • семейное положение;
  • сведения о детях;
  • дополнительная информация, которая может повлиять на оформление выплаты (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами);
  • способ получения выплаты (на счет в банке или через почтовое отделение).

В подавляющем большинстве случаев выплата назначается только по заявлению, без предоставления документов или справок. Иногда может потребоваться личный визит в ПФР. В таком случае список необходимых документов и адрес отделения, которое нужно посетить, будет указан в уведомлении.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В некоторых случаях он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом придет в личный кабинет пользователю

Если будет принято положительное решение, деньги начнут перечислять в течение пяти рабочих после назначения выплаты.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
88
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
213
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
222
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.
1 мая 2022  10:24
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах
326
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
2157
Весь список