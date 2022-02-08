С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными

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Медицинские свидетельства о смерти с 1 марта переведут в электронный формат. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовали на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, медицинские организации будут вносить информацию из свидетельств о смерти в единую информационную систему в сфере здравоохранения, а оттуда данные будут передавать в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Также доступ к Федеральному реестру будет у Минздрава, Минцифры, Федеральной налоговой службы, органов, осуществляющих госрегистрацию актов гражданского состояния, Федеральной службы госстатистики, федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Предполагается, что нововведение упростит работу загсов и снимет часть нагрузки с россиян, которые до сих пор должны были самостоятельно в случае смерти родственника получить бумажное свидетельство и отнести его в органы записи актов гражданского состояния.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович