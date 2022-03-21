Рыбаков при выходе на лед просят брать с собой телефоны

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В Сызрани специалисты ГО и ЧС вместе со спасателями провели рейд на Волге. Цель рейда - проверка ледовой обстановки. Участники рейда отправились на проверку на новенькой аэролодке «Север», которую недавно приобрели для сызранских спасателей. Максимальная скорость лодки на льду до 150 км/ч и она оснащена по последнему слову техники.

Как показал рейд, на Волге еще стоит лед от 25 до 40 см. Лед неоднородный, но тревогу бить пока еще рано. Опытные рыбаки это знают, а посему позволяют себе в поисках улова на пару километров удаляться от берега. В городском Управлении ГО и ЧС сообщили КТВ-ЛУЧ, что проблемы начнутся в конце марта, когда столбики термометров уверенно перевалят за плюс. Лед начнет быстро таять и начнется подъем рек. В Управлении призвали рыбаков сообщать своим близким место рыбалки и посоветовали иметь при себе заряженный телефон. Это поможет в кризисной ситуации.



