ряд выплат россияне могут получить, если сами подадут документы

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Многие разовые и постоянные пособия, полагающиеся семьям с детьми и пенсионерам, носят заявительный характер. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал 26 апреля, что претендовать не некоторые такие выплаты в России можно после подготовки пакета документов и необходимой информации.

Экономист пояснил, что в основном вопрос дополнительных, как правило, разовых пособий лежит на регионах. Характер выплат может, соответственно, разниться.

Так, есть выплаты, которые полагаются всем по умолчанию — например, при рождении ребенка. Между тем в рамках адресной поддержки предусмотрены выплаты лишь многодетным и/или малообеспеченным семьям, пишут "Известия".

«В процессе принятия решения должен быть подтвержден статус малоимущего. Учитывается финансовая обеспеченность каждого члена семьи, общее количество детей, не достигших совершеннолетия, возраст каждого из родителей, регион постоянного проживания», — приводит его слова агентство «Прайм».

В таком случае предусмотрены разовые выплаты многодетным детям к 1 сентября либо материальная помощь в День матери. Возможна также помощь детям, идущим в первый класс, которая составляет до 10 тыс. рублей. При этом статус малообеспеченной семьи требует постоянного подтверждения.

Россияне пенсионного возраста, добавил экономист, при достижении юбилея в официальном браке — 50 лет и более — могут рассчитывать на выплату в диапазоне от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Если при выходе на пенсию у россиянина на иждивении есть малолетние дети, то возникает право на дополнительные ежемесячные выплаты уже на них.