Я нашел ошибку
Главные новости:
"С газом сложнее", потому что у Германии нет собственных мощностей для импорта СПГ.
Германия планирует в течение года стать независимой от поставок российского угля и нефти
По словам замглавы МИД РФ, Пекин остается надежным партнером Москвы.
Рябков: Москва удовлетворена развитием диалога с Пекином на нынешнем этапе
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Улицы Самары, с которых будут вывозить снег ночью
Для Самарской области участие в данной выставке позволит рассказать нашим партнерам о туристических возможностях губернии, а также о туристическом продукте нашего региона.
12 марта состоялось открытие Международной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022»
Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.
 «Русские оффшоры»  станут доступнее
Прошли соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка».
В выходные на территории УСЦ "Чайка" планируется проведение ряда мероприятий
В Самаре за сутки заболели 567 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame остается в России
Шведская косметическая компания прямых продаж Oriflame пока остается в России
Наверх
Самара  -9 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 116.75
-3.63
EUR 128.95
-4.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе в предстоящие выходные дни вновь пройдут широкомасштабные рейды ГИБДД
Всероссийская патриотическая акция железнодорожников «Своих не бросаем» прошла в Самаре
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

 «Русские оффшоры»  станут доступнее

12 марта 2022 15:34
137
Правительство РФ поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы в Калининградской области и Приморском крае.

Правительство России поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Как пояснила заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Агеева, эта мера необходима для защиты бизнеса и его активов в условиях санкций.

На данный момент уже разработаны основные и временные нормы.  Раиса Агеева рассказала, что среди основных нововведений – предложение расширить перечень компаний для переезда.

«Теперь такая возможность будет и у более молодого бизнеса, созданного до 1 марта 2022 года. Это изменение существенно увеличит количество компаний, которые могут изменить иностранные резидентства на российское», – отметила Агеева.

Кроме того, благодаря законопроекту, переезжающие в САР компании могут не продолжать ведение деятельности за рубежом, такое обременительное требование будет исключено. Еще один бонус – первую проверку резидентов в САР смогут проводить только через 2 года после переезда.

«Это позволит первые два года сосредоточиться на основной деятельности. Кроме того, резиденты САР смогут работать по привычным правилам – продлеваем возможность использовать иностранное корпоративное право еще на 10 лет, то есть до 2039 года. Это позволит значительно повысить привлекательность наших российских САР», – отметила Раиса Агеева.

Зарегистрироваться в САР теперь смогут и личные фонды – как прижизненные, так и посмертные, если физическое лицо указало в своем завещании создание такого фонда. Это поможет снизить признаки корпоративного контроля, а также защитить активы компаний и самих физических лиц от санкций, – уверена Агеева.

«Мы вносим эту корректировку в законодательство по запросу самого бизнеса. Что касается временных мер, которые будут действовать до конца этого года, – прежде всего это упрощение требований к документам, которые предоставляются для регистрации компании в САР. – рассказала Агеева. – Также мы освобождаем от всех видов ревизий со стороны управляющих компаний до конца этого года. Это упростит порядок и сэкономит время вхождения в САР».

В ближайшее время законопроект с этими изменениями будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
12 марта 2022  13:42
Еще 1 429 жителей Самарской области заболели коронавирусом
236
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
11 марта 2022  12:53
Паблики проекта «Объясняем.рф» начали работу в Самарской области
476
мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
11 марта 2022  11:52
Мастера российских регионов общими усилиями вручную вышивают карту нашей необъятной Родины
442
У героя специальной военной операции по защите мира в ДНР и ЛНР остались мать и младшая сестра. 
10 марта 2022  14:37
В Красноярском районе простились с погибшим при исполнении национального долга бойцом
2013
Представили нового Самарского академического театра драмы
10 марта 2022  13:37
Представили нового Самарского академического театра драмы
630
Весь список