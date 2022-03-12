 «Русские оффшоры»  станут доступнее

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Правительство России поддержало законопроект об упрощении условий переезда компаний в российские специальные административные районы (САР) в Калининградской области и Приморском крае. Как пояснила заместитель директора департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Раиса Агеева, эта мера необходима для защиты бизнеса и его активов в условиях санкций.

На данный момент уже разработаны основные и временные нормы. Раиса Агеева рассказала, что среди основных нововведений – предложение расширить перечень компаний для переезда.

«Теперь такая возможность будет и у более молодого бизнеса, созданного до 1 марта 2022 года. Это изменение существенно увеличит количество компаний, которые могут изменить иностранные резидентства на российское», – отметила Агеева.

Кроме того, благодаря законопроекту, переезжающие в САР компании могут не продолжать ведение деятельности за рубежом, такое обременительное требование будет исключено. Еще один бонус – первую проверку резидентов в САР смогут проводить только через 2 года после переезда.

«Это позволит первые два года сосредоточиться на основной деятельности. Кроме того, резиденты САР смогут работать по привычным правилам – продлеваем возможность использовать иностранное корпоративное право еще на 10 лет, то есть до 2039 года. Это позволит значительно повысить привлекательность наших российских САР», – отметила Раиса Агеева.

Зарегистрироваться в САР теперь смогут и личные фонды – как прижизненные, так и посмертные, если физическое лицо указало в своем завещании создание такого фонда. Это поможет снизить признаки корпоративного контроля, а также защитить активы компаний и самих физических лиц от санкций, – уверена Агеева.

«Мы вносим эту корректировку в законодательство по запросу самого бизнеса. Что касается временных мер, которые будут действовать до конца этого года, – прежде всего это упрощение требований к документам, которые предоставляются для регистрации компании в САР. – рассказала Агеева. – Также мы освобождаем от всех видов ревизий со стороны управляющих компаний до конца этого года. Это упростит порядок и сэкономит время вхождения в САР».

В ближайшее время законопроект с этими изменениями будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

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