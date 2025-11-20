Я нашел ошибку
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в открытии мемориальной плиты летчику-истребителю

20 ноября 2025 10:28

20 ноября 2025 10:28
173
Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в открытии мемориальной плиты летчику-истребителю

19 ноября 2025 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной плиты летчику-истребителю Николаю Шутову, совершившему беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. Установлена памятная плита по инициативе председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника милиции в отставке Сергея Дектярева.

В церемонии открытия приняли участие Глава г.о. Сызрань Сергей Володченков, председатель Думы г.о. Сызрань Сергей Митко, начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов, заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте – начальник отделения по работе с личным составом Олеся Чувашлова, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев, участники специальной военной операции и их семьи, кадеты военно-патриотического клуба имени Т.А. Апакидзе «Кадеты авиации», кадеты волонтерской роты «Боевое братство», курсанты СВВАУЛ, курсанты ДТДиМ военно-патриотического объединения «ЩИТ».

В октябре 2025 года исполнилось 83 года со дня героического подвига летчика. В 1942 году сержант Николай Шутов, пилот 2-й авиаэскадрильи 802-го истребительного полка, ценой жизни совершил таран немецкого самолета-разведчика «Юнкерс» над Александровским мостом через Волгу в районе Октябрьска. 21-летний летчик предотвратил ведение вражеской разведки стратегически важных объектов на нашей территории. За этот подвиг 14 февраля 1943 года Николай Шутов был посмертно удостоен ордена Ленина, который хранится в Краеведческом музее г.о. Сызрань.

Почтили память героя минутой молчания, а после возложили цветы к мемориальной плите в честь Николая Шутова, воинскому мемориалу «Вечный огонь» и мемориалу, посвященному погибшим в локальных войнах.

 

В центре внимания
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон

20 ноября 2025  11:33
20 ноября 2025  11:33
35 новых КДМ выведут на уборку дорог Самары в зимний сезон
118
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области

20 ноября 2025  10:08
20 ноября 2025  10:08
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области
158
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.

19 ноября 2025  15:03
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
612
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.

18 ноября 2025  22:38
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
1123
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.

18 ноября 2025  19:57
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1852
Весь список