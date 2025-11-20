Руководство Сызранского ЛО МВД России на транспорте приняло участие в открытии мемориальной плиты летчику-истребителю

173

19 ноября 2025 года состоялась торжественная церемония открытия мемориальной плиты летчику-истребителю Николаю Шутову, совершившему беспримерный подвиг в годы Великой Отечественной войны. Установлена памятная плита по инициативе председателя Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковника милиции в отставке Сергея Дектярева.

В церемонии открытия приняли участие Глава г.о. Сызрань Сергей Володченков, председатель Думы г.о. Сызрань Сергей Митко, начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте Рамиль Байгулов, заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте – начальник отделения по работе с личным составом Олеся Чувашлова, председатель Совета ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник милиции в отставке Сергей Дектярев, участники специальной военной операции и их семьи, кадеты военно-патриотического клуба имени Т.А. Апакидзе «Кадеты авиации», кадеты волонтерской роты «Боевое братство», курсанты СВВАУЛ, курсанты ДТДиМ военно-патриотического объединения «ЩИТ».

В октябре 2025 года исполнилось 83 года со дня героического подвига летчика. В 1942 году сержант Николай Шутов, пилот 2-й авиаэскадрильи 802-го истребительного полка, ценой жизни совершил таран немецкого самолета-разведчика «Юнкерс» над Александровским мостом через Волгу в районе Октябрьска. 21-летний летчик предотвратил ведение вражеской разведки стратегически важных объектов на нашей территории. За этот подвиг 14 февраля 1943 года Николай Шутов был посмертно удостоен ордена Ленина, который хранится в Краеведческом музее г.о. Сызрань.

Почтили память героя минутой молчания, а после возложили цветы к мемориальной плите в честь Николая Шутова, воинскому мемориалу «Вечный огонь» и мемориалу, посвященному погибшим в локальных войнах.