Руководство регионального Роскадастра приняло участие в просветительском проекте «Право в школы»

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В рамках реализации проекта «Право в школы» заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Лев Долонько провел уроки права для учащихся старших классов.

Проект реализуется в партнерстве с Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», получившее поддержку Фонда президентских грантов.

Разговоры с подростками были посвящены системе судебных и правоохранительных органов Российской Федерации. В ходе занятия Лев Викторович подробно рассказал обучающимся о структуре и функциях ключевых государственных институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан. Особое внимание было уделено практическим аспектам взаимодействия с органами власти, а также алгоритмам правильного оформления документов с целью эффективной защиты своих прав.

Кроме того, слушателям были даны рекомендации по выбору оптимальных способов защиты в различных ситуациях, что способствует формированию у молодого поколения правовой грамотности и ответственности. Проведенные уроки способствуют повышению уровня правового сознания школьников и развитию навыков самостоятельного отстаивания своих прав согласно действующему законодательству.

«Работа с детьми и молодежью очень важна, ведь помогая учителям, юристы из различных областей практической деятельности, профессионалы с большим практическим и жизненным опытом способствуют формированию у подрастающего поколения более полной и целостной картины мира. Общаясь с ребятами, отвечая на их вопросы, моделируя и разрешая жизненные ситуации, с которыми многие из них столкнутся в жизни, мы помогаем им избежать тех ошибок, которые зачастую допускали сами. Эта работа, безусловно, будет продолжена», - отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Лев Долонько.

Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области