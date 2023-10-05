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Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.
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Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России

5 октября 2023 14:05
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Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.

Руководство областного главка полиции в торжественной обстановке поздравило сотрудников и ветеранов со 105-летием уголовного розыска МВД России.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды и грамоты.Сегодня в Главном управлении МВД России по Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию со Дня образования уголовного розыска в системе МВД России.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Александр Афанасьев поздравил сотрудников уголовного розыска с праздником поблагодарил за профессионализм и отметил: «Ваша служба выполняет основную задачу и находится на острие борьбы с преступностью. И от Вашего нелегкого труда зависит работа всего Самарского Главка и всей системы МВД в целом».  

Особую благодарность полковник полиции выразил ветеранам, бесценный опыт и знания которых помогают на службе молодым сотрудникам.Желая крепкого здоровья и новых профессиональных свершений, Александр Михайлович вручил отличившимся сотрудникам грамоты и ведомственные награды.

Начальник Управления уголовного розыска Павел Жилюнов за высокие личные показатели в служебной деятельности отмечен медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Поздравил сотрудников и председатель Совета ветеранов Управления уголовного розыска областного главка полковник милиции в отставке Алексей Зверев отметив, что «одной из важнейших составляющих в формировании профессионала службы является четкая наставническая работа и преемственность поколений». Алексей Александрович пожелал крепкого здоровья и удачи в работе.

Поздравляя присутствующих со 105-годовщиной со Дня образования уголовного розыска в системе МВД России, Павел Жилюнов подчеркнул: «Сотрудники уголовного розыска вносят большой вклад в дело укрепления правопорядка и законности, защиты интересов граждан и общества от преступных посягательств. Благодарю за службу весь личный состав подразделений уголовного розыска Самарской области и выражаю самые добрые пожелания Вам, Вашим родным и близким! Желаю дальнейших успехов в деле борьбы с преступностью!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

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