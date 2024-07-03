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Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

3 июля 2024 14:56
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Сегодня, в профессиональный праздник, состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Госавтоинспекции Самарской области.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Геннадьевич Иванов вручил отличившимся сотрудникам грамоты и ведомственные награды.

Сегодня, в профессиональный праздник, состоялось торжественное мероприятие для сотрудников Госавтоинспекции Главного управления МВД России по Самарской области.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с праздником: «Сегодня 88 лет со дня образования Госавтоинспекции. Коллеги, от всей души искренне поздравляю Вас с днем образования Госавтоинспекции. Служба прошла многие этапы, происходит огромное количество задержаний по линии незаконного оборота наркотиков, раскрыто много преступлений. Личный состав Госавтоинспекции Самарской области делает много добрых дел. Сейчас непростые времена, поэтому элементарная помощь сотрудников Госавтоинспекции Самарской области очень ценна, это касается и помощи при пожарах, помощи на дорогах региона. Даже в этом году, сделано очень много, последний случай был в полку ДПС Самары, где сотрудники Вашей службы остались неравнодушными и реально спасли молодую девушку от необдуманного поступка».

В завершении мероприятия генерал-лейтенант полиции поблагодарил за самоотверженный труд, за отзывчивость и неравнодушие.

Желая крепкого здоровья и новых профессиональных свершений, Игорь Геннадьевич вручил отличившимся сотрудникам грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-

 

Теги: Самара

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