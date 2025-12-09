Руководители ГУ МВД СО в День Героев Отечества возложили цветы к Вечному огню на площади Славы

Руководство ГУ МВД России по Самарской области приняло участие в памятном мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества.

День Героев Отечества в России отмечают ежегодно 9 декабря. В этот день отдают дань памяти героическим предкам и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По всей стране проходят памятные мероприятия, тематические акции, церемонии возложения венков к мемориалам павшим защитникам Отечества.



Заместитель начальника Главного Управления по Самарской области - начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов вместе с руководителями других силовых ведомств возложил цветы к Вечному огню на площади Славы.



Присутствующие почтили память тех, кто отдал свои жизни ради светлого и мирного будущего нашей Родины. Среди имен Героев Отечества немало доблестных и самоотверженных поступков сотрудников органов внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

фото: пресс-служба ГУ МВД СО