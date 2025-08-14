Руководитель СУ СК РФ по Самарской области Павел Олейник провел прием граждан совместно с главой Самары Иваном Носковым

173

13 августа руководитель следственного управления СК РФ по Самарской области Павел Олейник и глава города Самара Иван Носков провели совместный прием граждан по вопросам реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На прием пришли 9 заявителей с вопросами, связанными с жильем – сроками получения жилья, расчетом метража и оказанием материальной помощи на покупку мебели и предметов первой необходимости.

Все заявители, обратившиеся на прием, интересовались сроком выдачи положенных им по закону квартир, и все получили ответы на свои вопросы.

«Со всеми самарцами, имеющими право на получение квартиры, мы вели индивидуальную работу, квартиры планируем выдавать уже осенью этого года. Кроме того, в каждом случае индивидуально решаем вопрос оказания материальной помощи для покупки предметов первой необходимости в новое жилье»,

- подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

Сотрудники следственного управления СК РФ по Самарской области проконтролируют сроки предоставления жилых помещений детям-сиротам, а также качество бытовых условий их дальнейшего проживания.