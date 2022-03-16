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Руководитель следственного управления Галиханов проведет выездные приемы граждан

16 марта 2022 10:39
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руководитель следственного управления Галиханов Марат Файзурахманович проведет выездные приемы граждан

17 марта 2022 года руководитель следственного управления Галиханов Марат Файзурахманович проведет выездные приемы граждан в Безенчукском межрайонном следственном отделе и следственном отделе по городу Чапаевск.

Начало приема:
10:00 по адресу: п.Безенчук, ул.Комсомольская,29;
13:00 по адресу: г.Чапаевск, ул.Комсомольская, 11

Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам:8 (846) 339-12-65, 8 (846) 339-12-66.
Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (статья 13Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (статья 13 указанного выше Федерального закона).

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