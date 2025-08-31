Я нашел ошибку
В историческом центре Самары загорелись три дома и надворные постройки
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактические беседы с водителями
Солнце устроит на Земле сильную магнитную бурю 2 сентября
Визит Путина в КНР продлится четыре дня
Самарцы оценили уровень удовлетворённости своей жизнью на 6,75 баллов
В Самарской области мошенники обманули 22-летнюю девушку, работающую администратором в салоне красоты
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
Россияне с 1 сентября смогут отписаться от спам-звонков в приложении оператора
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Худрук и главный дирижёр Самарского концертного духового оркестра Сергей Рыбин принял участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции духовых оркестров
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний

31 августа 2025 11:55
1 сентября 2025 года на территории Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний во всех общеобразовательных учреждениях. 

 Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области от 8.08.2025 г. и будут действовать с 8:00 до 23:00 на всей территории городского округа Самара. Не распространяется указанный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания

