Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний

195

1 сентября 2025 года на территории Самары будет полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Это связано с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний во всех общеобразовательных учреждениях.

Ограничения вводятся распоряжением Правительства Самарской области от 8.08.2025 г. и будут действовать с 8:00 до 23:00 на всей территории городского округа Самара. Не распространяется указанный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания