По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
Россияне за единый городской стиль: более 90% ждут продуманную систему новогоднего оформления

160
Архитектурное бюро Pergaev Bureau провело собственный опрос, чтобы понять, как обстоят дела с новогодним украшением, которое является частью дизайн-кодов городов. Исследование касалось не только эмоционального восприятия праздничного декора в 2025 году, но и того, насколько гармонично он вписывается в городскую среду. Россияне отмечали, что визуальная подготовка к празднику есть почти везде и она создает позитивное настроение, но есть и точки роста: россияне замечают, что новогодние украшения не всегда подчинены единому стилю и не везде соответствуют городской архитектуре.

Украшения есть почти в каждом городе — и они действительно работают

Новогодний декор уже появился в большинстве городов: 97,2% респондентов отметили, что украшения есть, а настроение, которое они вызывают, распределилось следующим образом. Порядка 41,4% чувствуют уют и приятное настроение, 26,9% говорят о полном погружении в атмосферу праздника — та самая «магия», 22,1% оценивают оформление нейтрально, а 7,6% ощущают слабое праздничное настроение. И лишь 2,1% не чувствуют его вообще.

Так формируется важный вывод: новогодний декор в городах работает. Он помогает людям чувствовать праздник и делает окружающую среду немного теплее в самый холодный сезон.

Города стараются следовать современным трендам — но не всегда справляются с задачей

Половина жителей (50,3%) считают, что оформление полностью отражает современные тенденции в дизайне. Еще 46,9% видят частичное соответствие: то есть отдельные удачные элементы есть, но целостности не хватает. И только 2,8% считают украшения устаревшими.

В целом результат позитивный: современные подходы заметны повсюду, и теперь у городов есть хороший потенциал усилить впечатление за счет более цельных и продуманных решений — принять дизайн-кода города.

Главное — гармония, а не количество

По мнению россиян, новогодние украшения становятся уместными тогда, когда они работают в связке с архитектурой: 60% опрошенных считают нынешний декор гармоничным и подходящим городу, 37,9% — что все неплохо, но нужен единый стиль, 2,1% — что украшения совсем не вписываются. Чаще всего людей привлекают действительно заметные элементы: иллюминация улиц и фасадов — 40%, арт-объекты и инсталляции — 20%, главная елка и праздничные городские зоны — 17,2%, декор и иллюминация витрин — 17,2%, перетяжки и крепления на столбах — 5,5%.

Там, где новогодний декор поддерживает архитектуру, люди чувствуют атмосферу праздника сильнее.

Чего людям не хватает — фотозон, света, украшения транспорта

Опрос показал, что у жителей есть конкретный запрос на дополнительные элементы: 22,1% респондентов хотят больше фотозон, 22,1% — украшенного общественного транспорта, 13,8% — декора деревьев и уличной мебели, 11,7% — подсветки архитектурных объектов, 10,3% — новогодних елок, 6,9% — арт-объектов, 4,8% — по-новогоднему декорированных витрин. Небольшая часть референтной группы считает, что не хватает буквально всего вышеперечисленного — 8,3%.

Результат показывает, что россияне ожидают большего вовлечения города в праздник. Это хороший сигнал — жители готовы радоваться, замечать детали и ценить продуманное оформление, а значит, есть хороший потенциал сделать атмосферу еще ярче.

Что стоит доработать в новогоднем оформлении

По результатам опроса был выявлен топ-5 причин недовольства новогодним украшением города: 20% отметили недостаточное количество декора, 14,5% — плохое качество или неработающие элементы, 11% — отсутствие идеи и целостности, 4,8% — чрезмерное количество украшений и 3,4% — несоответствие стилю города. Однако у 40,7% респондентов претензий не оказалось.

Опрос показывает, что жители в целом довольны, а их ответы формируют понятный вектор развития: больше аккуратности, цельности и баланса.

Какие стили хотели бы видеть жители

Среди самых желанных направлений новогоднего оформления на первом месте оказались традиционность и уют (47,6%), второе место заняли арт-подход и креатив (23,4%), а замкнула тройку лидеров локальная идентичность (9,7%). Также россияне проголосовали за минимализм и гармонию (9%), экологичность и технологичность (9%), 1,4% — за другие варианты.

Запрос на современность есть, но в основе — желание видеть уютное, эмоциональное, при этом идентичное городу новогоднее оформление.

Новогоднее оформление — часть бренда города

Почти половина россиян (48,3%) уверены, что праздничный дизайн — важная часть городского бренда, 44,8% скорее согласны с данным утверждением и только 6,9% считают иначе. Кроме того, 96,6% респондентов утверждают, что оформление напрямую влияет на внешний вид города и его восприятие.

Эти результаты подчеркивают важную тенденцию: жители все чаще воспринимают праздничное оформление не как разовый декор, а как часть продуманной визуальной концепции города. Именно поэтому роль дизайн-кодов становится ключевой — они позволяют заранее определить стилистику, гармонию и принципы оформления, чтобы каждый сезон выглядел не случайным набором украшений, а продуманным продолжением образа города.

Локальная идентичность и символы — важны как никогда

Опрос выявил любопытный тренд: 66,9% россиян позитивно относятся к использованию местных символов, орнаментов или культурных мотивов в новогоднем оформлении города, 31,7% остаются нейтральными, отрицательных ответов нет вовсе. При этом такие мотивы видят у себя в городе 49,7% опрошенных, 15,9% отметили их отсутствие, а 34,5% не могут сказать наверняка.

Горожане — за экономичность и экологичность

Почти половина респондентов (49,7%) считают, что города должны использовать долговечные украшения несколько лет подряд. Еще 46,2% поддерживают повторное использование, но только если декор не теряет актуальности. И лишь 4,1% настаивают на ежегодной смене оформления.

Похожая ситуация с идеей оставлять некоторые элементы декора на весь год: 46,9% — за сезонность, 42,8% — за круглогодичный уют, 10,3% затруднились ответить.

Городам нужна единая визуальная система — почти 96% считают это необходимым

Абсолютное большинство (95,9%) россиян считают, что городам нужна унифицированная система, в которую войдут новогодний декор, архитектурная подсветка зданий, навигация, благоустройство и визуальная коммуникация.

Жители хотят не просто гирлянды — они ищут концепцию, единый стиль, архитектурную логику и идентичность.

В Pergaev Bureau подчеркивают, что результаты отражают важный поворот в восприятии праздничного оформления: люди стали чувствительнее к контексту, архитектуре, гармонии, смыслу и визуальной идентичности. Россияне ждут не только декора — им важен образ города, который живет круглый год, но в Новый год расцветает особенно выразительно.

Из важных рекомендаций для украшений городов архитекторы Pergaev Bureau отмечают несколько практичных подходов: праздничные конструкции должны быть безопасны, эстетичны и днем, и ночью, не мешать пешеходам и велосипедистам, не повреждать фасады и поверхности, уважать архитектуру и природный контекст. Очень важно, чтобы праздничные элементы были доступны и инклюзивны — чтобы их могли одинаково воспринимать люди разных возрастов и возможностей. Речь идет не просто о гирляндах или световых украшениях. Дизайн-код включает оформление витрин, установку перетяжек на улице, размещение арт-объектов на улицах и т. д. При этом каждый элемент должен быть установлен в специально предусмотренном месте, не нарушать навигацию и вписываться в существующий городской характер. Отдельное внимание уделяется холодному сезону.

«Проработанный дизайн-код помогает даже праздникам звучать в городах чище и звонче — когда каждый элемент, от гирлянды до арт-объекта, не спорит, а поддерживает настроение и характер города. Мы верим, что именно такой подход делает среду не просто красивой, а по-настоящему живой и родной людям», — комментирует Сергей Пергаев, основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau.

