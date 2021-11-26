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Россияне все чаще предпочитают встречать Новый год без телевизора

26 ноября 2021 10:37
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Россияне все чаще предпочитают встречать Новый год без телевизора

Запись новогодних телеогоньков идет полным ходом, однако смотреть их в праздничную ночь собирается лишь 1 россиянин из 9. Самые ожидаемые в этом году артисты — Зиверт, Niletto и Эмин.
40% россиян не собираются смотреть новогодние огоньки в первую ночь 2022 года. Свое решение опрошенные чаще всего объясняют слишком традиционным составом артистов или принципиальным отказом от телевизора. Включить ТВ для фона намерены 36% опрошенных. Лишь 11% планируют провести праздник за просмотром шоу-программ.

Встретить Новый год без традиционного новогоднего огонька чаще хотят мужчины (49% против 32% среди женщин) и молодежь до 34 лет (44%). И тех, кто намерен смотреть праздничные концерты, и тех, кто включит их лишь для фона, больше среди женщин и респондентов старше 45-ти. Провести новогоднюю ночь перед телевизором россияне с зарплатой менее 50 тыс. руб. планируют почти вдвое чаще, чем опрошенные с доходом от 80 тыс. руб. (11% против 6% соответственно).

Кого больше всего хотят увидеть в главный зимний праздник? На первом месте — Зиверт, на втором и третьем — соответственно Niletto и Эмин. Тройка лидеров полностью обновилась: в прошлом году Зиверт была лишь на пятом месте, а Эмин и Niletto вообще не входили в рейтинг. В десятку самых ожидаемых артистов также попали Григорий Лепс, Максим Галкин, Николай Басков, Алла Пугачева, Лев Лещенко, София Ротару и Ани Лорак.

По сравнению с прошлым годом выросло число тех, кто игнорирует новогодние огоньки (на 2 п.п.), и тех, кто собирается включить телевизор только для фона (на 4 п.п.).

В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 343
  • Время проведения: 11—18 ноября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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