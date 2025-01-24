Россияне столкнулись с массовым сбоем в работе интернета

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Пользователи рунета столкнулись с массовым сбоем в работе мобильных операторов и многих других интернет-сервисов. Об этом свидетельствуют зафиксированные жалобы на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Жалобы и сбои фиксируются у абонентов «Ростелекома», мобильных операторов, таких как Yota, «МегаФон», T2, МТС, «Билайн», у пользователей мессенджеров, игровых сервисов Steam, платформ Twitch, а также Roblox, Genshin Impact и многих других сервисов.

Например, о проблемах в сетях «МегаФона» сообщили более 3 тыс. пользователей. В основном абоненты жалуются на общий сбой, проблемы с мобильным приложением, личным кабинетом, сайтом и сервисом оператора: у многих не работает мобильный и домашний интернет, а жалобы в основном поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Тверской, Вологодской и Ленинградской областей.

С чем связан массовый сбой, неизвестно. Первые жалобы пользователей стали фиксировать в 10:30 по московскому времени, тогда как массовый характер проблема начала обретать примерно в 11:15, пишет Газета.