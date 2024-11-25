Россияне стали проводить в очередях в 2 раза меньше времени

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Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер совместно с исследовательской компанией «ОнИн» выяснили, сколько времени россияне проводят в очередях и где чаще всего в них оказываются. В исследовании участвовало более 2000 человек по всей России.

Респонденты отметили, что регулярно сталкиваются с долгим ожиданием в магазинах (81%), поликлиниках (77%), банках (47%) и различных учреждениях (46%). Но за полтора года время, которые они тратят на очереди, сократилось почти в 2 раза. По данным Купера , в 2022 году это было 7 дней (168 часов).

Среднее время ожидания в магазинах составляет 11 минут. Большинство (67%) проводят в очереди 5-15 минут, 21% — менее 5 минут, а 10% — от 16 до 30 минут. Часто по 16-30 минут ждут респонденты 18-24 (14%) и 25-34 лет (13%), а также жители Южного (16%), Северо-Кавказского (14%) и Уральского (13%) федеральных округов. Чтобы избежать очередей, больше половины (55%) опрошенных стараются не посещать общественные места в час пик.

Многие игроки рынка онлайн-доставки и ретейлеры внедряют технологии, которые позволяют экономить время на покупках. Например, устанавливают терминалы самообслуживания или внедряют технологии, подобные ScanPay от Купера. С помощью мобильного приложения можно отсканировать и оплатить товары и не стоять в очереди в кассу. 73% пользователей этой услуги отмечают экономию времени и легкость использования.

Андрей Даудрих, директор департамента социальных исследований ВЦИОМ:

«Цифровизация постепенно проникает во все сферы жизни людей. Применение технологий в том числе в торговых точках и переход к онлайн-шопингу позволяет россиянам экономить время и избегать очередей. Как мы видим, это существенно меняет потребительские привычки и делает процесс покупок быстрее и удобнее.

По результатам недавнего опроса ВЦИОМ, опыт совершения покупок в интернете за последний год имеют семь из десяти россиян (71%). Зумеры в этом плане полностью оправдывают свое название — как раз в молодежной группе 18–23 лет сосредоточены наиболее активные онлайн-потребители. Каждый пятый из их числа заказывает в интернете несколько раз в неделю и чаще (19%), а общая доля регулярных онлайн-покупателей в этой группе достигает рекордных 81%, что в 1,5 раза больше, чем в целом по выборке».

*В исследовании приняли участие более 2000 человек в возрасте 18-65 лет: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше 1 млн человек, жители городов населением от 500 тысяч до 1 млн человек, жители городов и населённых пунктов численностью менее 500 тысяч человек.