Россияне стали чаще покупать зимнюю одежду в 2025 году

В России за 2025 год резко увеличился спрос на зимнюю одежду, следует из анализа компании "Атол" для агентства РИА Новости.

При этом цены на большую часть подобной продукции упали. Единственной категорией, где зафиксировали увеличение цен, аналитики назвали зимние ботинки – они подорожали в среднем на 5%.