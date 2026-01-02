Россияне стали чаще покупать зимнюю одежду в 2025 году

В России за 2025 год резко увеличился спрос на зимнюю одежду, следует из анализа компании "Атол" для агентства РИА Новости.
При этом цены на большую часть подобной продукции упали. Единственной категорией, где зафиксировали увеличение цен, аналитики назвали зимние ботинки – они подорожали в среднем на 5%.
"Варежки в среднем приобретали за 490 рублей, что на 17% ниже показателей прошлого года. При этом спрос на них вырос на 11%. Перчатки покупали в среднем за 538 рублей – на 16% дешевле, чем годом ранее, а количество продаж увеличилось на 35%", – говорится в публикации.