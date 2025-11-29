россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите

Аналитики Авито Подработки изучили данные с начала 2025-го и выяснили, как за год изменился спрос исполнителей на частичную занятость в сфере общественного питания. По сравнению с прошлым годом, в 2025 году интерес к подработке в общепите вырос более чем в 2 раза (+122%).

Интерес исполнителей к гибкому формату занятости в общепите сочетается с запросом бизнеса: по сравнению с прошлым годом, за 10 месяцев 2025-го количество предложений о подработке увеличилось вдвое (+103%).

Среди ключевых специальностей в общепите заметный рост интереса со стороны исполнителей наблюдается к позиции повара-кассира: исполнители стали в 2,6 раза (+161% год к году) чаще откликаться на такие предложения о подработке.

На уровне отдельных регионов наиболее заметный рост предложений частичной занятости в сфере общественного питания со стороны бизнеса особенно заметен в Москве (+185% год к году), Тамбовской области (+182%) и Республике Марий Эл (+175%). В топ-5 также вошли Томская область (+162%) и Санкт-Петербург (+159%).