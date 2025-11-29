Я нашел ошибку
Главные новости:
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Температура в первый зимний месяц на территории центра европейской части России будет около и выше нормы
Самарская областная детская библиотека проведет Областной форум «Флагман чтения»
В Красноармейском районе школьникам рассказали о службе в органах внутренних дел
В Самаре из ТЦ Letout эвакуировали 60 человек
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите
В Самаре в Октябрьском районе водитель сбил 20-летнюю девушку
В Госдуме рассказали об изменениях в миграционной политике в декабре
Россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите

134
россияне стали более чем в 2 раза чаще интересоваться подработкой в общепите

Аналитики Авито Подработки изучили данные с начала 2025-го и выяснили, как за год изменился спрос исполнителей на частичную занятость в сфере общественного питания. По сравнению с прошлым годом, в 2025 году интерес к подработке в общепите вырос более чем в 2 раза (+122%). 

Интерес исполнителей к гибкому формату занятости в общепите сочетается с запросом бизнеса: по сравнению с прошлым годом, за 10 месяцев 2025-го количество предложений о подработке увеличилось вдвое (+103%). 

Среди ключевых специальностей в общепите заметный рост интереса со стороны исполнителей наблюдается к позиции повара-кассира: исполнители стали в 2,6 раза (+161% год к году) чаще откликаться на такие предложения о подработке.

На уровне отдельных регионов наиболее заметный рост предложений частичной занятости в сфере общественного питания со стороны бизнеса особенно заметен в Москве (+185% год к году), Тамбовской области (+182%) и Республике Марий Эл (+175%). В топ-5 также вошли Томская область (+162%) и Санкт-Петербург (+159%).

В центре внимания
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1001
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
28 ноября 2025  14:08
В Волжском районе открыли движение на мосту через реку Черную
930
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
28 ноября 2025  10:13
Победителей конкурса «Детский сад года – 2025» определили в Самаре
937
В четверг, 27 ноября, в Самаре на строящейся станции метро «Театральная» завершена проходка правого перегонного тоннеля. Данный этап, являющийся одним из важнейших и наиболее сложных в строительстве метрополитена, выполнен с опережением установленных срок
27 ноября 2025  16:19
Вячеслав Федорищев и Марат Хуснуллин приняли участие в досрочном завершении проходки правого перегонного тоннеля на станции «Театральная» в Самаре
2411
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
27 ноября 2025  13:46
В Самаре пройдет прямой эфир с главой Ленинского района Еленой Бондаренко
1159
