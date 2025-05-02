Россияне смогут установить самозапрет на услуги мобильной связи

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Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт на свое имя через портал Госуслуг или в МФЦ с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через Госуслуги или МФЦ», — написал Володин в своем telegram-канале. Он также напомнил, что с 1 апреля вступила в силу норма об ограничении количества сим-карт на человека (не более 20).

По словам Володина, на начало 2025 года почти 25 тысяч человек превышали этот лимит, владея в общей сложности шестью миллионами номеров, то есть более 240 сим-карт на каждого. Он также предупредил, что такое количество сим-карт не нужно в повседневной жизни и номера могут незаконно использовать телефонные мошенники.

Председатель Госдумы добавил, что теперь проверить количество оформленных сим-карт можно в разделе «Сим-карты» на Госуслугах, где также доступна функция блокировки лишних или подозрительных номеров. Володин рекомендовал гражданам воспользоваться этим сервисом и рассказать о нем близким, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, пишет Ура.ру.