Россияне смогут наблюдать суперлуние 13 июля

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В среду, 13 июля, ожидается суперлуние - это полнолуние, происходящее в дни, когда расстояние между Землей и Луной сокращается до минимума. Об этом сообщили в Московском планетарии.

По данным специалистов, в 12:09 мск Луна подойдет к Земле на 357 263 км и окажется на самом минимальном расстоянии от нее в этом году. В этот же день в 21:38 мск произойдет полнолуние.

Суперлуние - это сочетание перигея и полнолуния, временной промежуток между которыми не превышает трех дней. Совпадения этих двух моментов бывают каждый год, но близкие совпадения (менее 9 часов) бывают довольно редко. В этом году 13 июля года разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше 9,5 часов!

При ясной погоде самую большую Луну года можно будет наблюдать после с 21:00 в среду. Восточнее можно будет увидеть две планеты, которые сопровождают суперлуние: это Сатурн и Юпитер, пишет РГ.