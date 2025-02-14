Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина

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Среди опрошенных россиян 32% предпочли бы на День святого Валентина получить деньги или подарочную карту. При этом 24% считают оптимальным вариантом символичный, но искренний подарок, говорится в результатах исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 14 февраля.

Кроме того, 19% опрошенных не отказались бы от пополнения инвестиционного или накопительного счета, а также от покупки криптовалюты. Также 15% участников исследования высказались в пользу гаджетов, облегчающих работу и бытовые задачи, тогда как устройства для мониторинга здоровья и физической активности выбрали 10% респондентов.

К числу наименее разумных презентов 46% россиян отнесли цветы, подчеркивая их недолговечность. Билеты на мероприятие, не представляющее интереса для партнера, признали финансово нецелесообразным вложением 23% участников опроса. При этом 17% отметили чрезмерные затраты на ювелирные украшения, а 10% — расходы, связанные с романтическим ужином в ресторане. К тому же 4% опрошенных высказались против «милых» вещиц для дома в виде плюшевых игрушек, свечей.

Согласно результатам исследования, среди нестандартных подарков, которые опрошенные хотели бы вручить партнерам, лидирует инвестиция в мечту — 27% респондентов уверены, что вложение средств в проект или дело возлюбленного может стать ценным сюрпризом. 25% считают удачным вариантом приобретение акций или криптовалюты на имя второй половины, а 22% предложили оплату курса для профессионального развития. Открытие совместного накопительного или инвестиционного счета, чтобы сообща откладывать на путешествие или крупную покупку, выбрали 15% участников опроса, а оплату подписки на образовательные и развлекательные сервисы — 11%.

«День святого Валентина — это не только возможность порадовать любимого человека, но и еще один повод разумно подойти к выбору подарка. Конечно, эмоциональная ценность важна, но финансовая рациональность позволяет избежать лишних трат и сделать сюрприз действительно полезным: развитие цифровых сервисов в России предоставляет широкие возможности для выбора. Так, инвестиции в общее будущее, профессиональное развитие или мечту партнера — это не только знак внимания, но и долгосрочный вклад в отношения», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.