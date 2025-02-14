Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
В Самарской области стало меньше первоклассников
В Самарской области стало меньше первоклассников
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина

14 февраля 2025 10:54
123
Россияне рассказали о желанных подарках на День святого Валентина

Среди опрошенных россиян 32% предпочли бы на День святого Валентина получить деньги или подарочную карту. При этом 24% считают оптимальным вариантом символичный, но искренний подарок, говорится в результатах исследования аналитиков финансового маркетплейса «Выберу.ру», с которыми ознакомились «Известия» 14 февраля.

Кроме того, 19% опрошенных не отказались бы от пополнения инвестиционного или накопительного счета, а также от покупки криптовалюты. Также 15% участников исследования высказались в пользу гаджетов, облегчающих работу и бытовые задачи, тогда как устройства для мониторинга здоровья и физической активности выбрали 10% респондентов.

К числу наименее разумных презентов 46% россиян отнесли цветы, подчеркивая их недолговечность. Билеты на мероприятие, не представляющее интереса для партнера, признали финансово нецелесообразным вложением 23% участников опроса. При этом 17% отметили чрезмерные затраты на ювелирные украшения, а 10% — расходы, связанные с романтическим ужином в ресторане. К тому же 4% опрошенных высказались против «милых» вещиц для дома в виде плюшевых игрушек, свечей.

Согласно результатам исследования, среди нестандартных подарков, которые опрошенные хотели бы вручить партнерам, лидирует инвестиция в мечту — 27% респондентов уверены, что вложение средств в проект или дело возлюбленного может стать ценным сюрпризом. 25% считают удачным вариантом приобретение акций или криптовалюты на имя второй половины, а 22% предложили оплату курса для профессионального развития. Открытие совместного накопительного или инвестиционного счета, чтобы сообща откладывать на путешествие или крупную покупку, выбрали 15% участников опроса, а оплату подписки на образовательные и развлекательные сервисы — 11%.

«День святого Валентина — это не только возможность порадовать любимого человека, но и еще один повод разумно подойти к выбору подарка. Конечно, эмоциональная ценность важна, но финансовая рациональность позволяет избежать лишних трат и сделать сюрприз действительно полезным: развитие цифровых сервисов в России предоставляет широкие возможности для выбора. Так, инвестиции в общее будущее, профессиональное развитие или мечту партнера — это не только знак внимания, но и долгосрочный вклад в отношения», — отметила директор департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названы популярные места для свиданий в Самаре
14 февраля 2025, 11:55
Названы популярные места для свиданий в Самаре
В топ-5 самых популярных мест для свиданий в Самаре вошли рестораны, тематические развлечения — например, экскурсии по крышам, курсы и мастер-классы. Общество
71
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
14 февраля 2025, 11:29
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
День святого Валентина отмечают лишь 30% опрошенных. Общество
87
74% россиян оценили ремонт однушки в 500 тыс. рублей в 2025 году
14 февраля 2025, 11:02
74% россиян оценили ремонт однушки в 500 тыс. рублей в 2025 году
Каждый пятый участник опроса (20,6%) заявил о готовности делать ремонт в кредит. Общество
101
В центре внимания
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
16
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
72
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
134
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
939
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
534
Весь список