В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями

24 сентября 2025 12:38
109
россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями

40% россиян применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. При этом 9% опрошенных используют нейросети в своей работе на повседневной основе, еще 11% опрошенных прибегают к их помощи несколько раз в неделю, а каждый десятый (10%) опрошенный применяет их несколько раз в месяц для решения отдельных задач — такие результаты показал опрос, проведенный Авито Работой среди более 7 000 работающих в штате россиян.

Чаще всего искусственный интеллект используют в повседневной работе IT-специалисты (28%), дизайнеры и проектировщики (26%), топ-менеджеры (23%), мастера по оказанию персональных услуг (20%) и маркетологи (18%). Это в 2–3 раза выше среднего показателя (9%).

Среди сотрудников разных возрастов нейросети наиболее активно применяют зумеры и миллениалы — почти четверть (24%) опрошенных работников в возрасте 18–24 лет и 12% респондентов 25–34 лет используют искусственный интеллект на ежедневной основе в своей профессиональной деятельности.

Опрос показал, что зумеры чаще представителей других поколений пользуются сервисами на базе искусственного интеллекта и наиболее заинтересованы в улучшении своих навыков работы с ними. Треть (33%) молодых специалистов 18–24 лет уже в ближайшее время планируют пройти специальное обучение для совершенствования работы с этими технологиями, в то время как в общем по России о таких планах сообщили четверть (25%) опрошенных.

Наиболее востребованными направлениями для обучения стали работа с текстовыми нейросетями (36%), автоматизация рутинных задач (34%), анализ данных и работа с отчетами (32%), а также создание и редактирование изображений (32%). Еще часть россиян охотно обучились бы навыкам работы в области аудио- и видео-контента (24%) и программирования (19%) с помощью нейросетей.

