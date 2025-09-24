россияне рассчитывают увеличить доход в среднем на 18% после обучения работе с нейросетями

109

40% россиян применяли или регулярно используют сервисы на базе искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. При этом 9% опрошенных используют нейросети в своей работе на повседневной основе, еще 11% опрошенных прибегают к их помощи несколько раз в неделю, а каждый десятый (10%) опрошенный применяет их несколько раз в месяц для решения отдельных задач — такие результаты показал опрос, проведенный Авито Работой среди более 7 000 работающих в штате россиян.

Чаще всего искусственный интеллект используют в повседневной работе IT-специалисты (28%), дизайнеры и проектировщики (26%), топ-менеджеры (23%), мастера по оказанию персональных услуг (20%) и маркетологи (18%). Это в 2–3 раза выше среднего показателя (9%).

Среди сотрудников разных возрастов нейросети наиболее активно применяют зумеры и миллениалы — почти четверть (24%) опрошенных работников в возрасте 18–24 лет и 12% респондентов 25–34 лет используют искусственный интеллект на ежедневной основе в своей профессиональной деятельности.

Опрос показал, что зумеры чаще представителей других поколений пользуются сервисами на базе искусственного интеллекта и наиболее заинтересованы в улучшении своих навыков работы с ними. Треть (33%) молодых специалистов 18–24 лет уже в ближайшее время планируют пройти специальное обучение для совершенствования работы с этими технологиями, в то время как в общем по России о таких планах сообщили четверть (25%) опрошенных.

Наиболее востребованными направлениями для обучения стали работа с текстовыми нейросетями (36%), автоматизация рутинных задач (34%), анализ данных и работа с отчетами (32%), а также создание и редактирование изображений (32%). Еще часть россиян охотно обучились бы навыкам работы в области аудио- и видео-контента (24%) и программирования (19%) с помощью нейросетей.