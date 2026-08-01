Сфера красоты в Самарской области переживает период активного роста

По данным Авито Услуг, интерес к объявлениям салонов и частных мастеров в сфере красоты в Самарской области увеличился на 26% за 6 месяцев 2026 года. Наиболее значительный рост отмечался в ряде направлений. Например, среди них — обучение макияжу для себя (+88,8%), биозавивка (+78,4%) и вечерний макияж (+71,2%).

Регулярность и сезонность в сфере красоты

Летом спрос на услуги красоты особенно заметно растет. Так, за июнь, по аналитическим данным Авито Услуг, в Самарской области он увеличился на 11,5%. Положительная динамика отмечается и за полгода. Интерес к объявлениям мастеров в сфере услуг красоты в сравнении с концом 2025 – началом 2026 года увеличился на 26%.

Закрывают свои потребности в направлении красоты самарцы регулярно и круглогодично. Особенно простым и удобным заботу о себе и своей внешности делают возможности онлайн-записи. Так, эту опцию при выборе мастера и салона важной называют 28% россиянок, согласно июльскому опросу Авито Услуг и Авито Рекламы среди жительниц разных регионов России в возрасте от 18 лет.

При этом отдельные услуги имеют четкую сезонность. Например, образы для свадеб и вечеринок, яркие макияжи, кардинальная смена имиджа. Так, наиболее значительные темпы роста отмечались в направлениях отдельных услуг — в работе со стилистом, создании яркого макияжа, уходе за волосами и экспериментах с прической.

Одежда и стиль

Наиболее значительный рост спроса за полгода, согласно данным Авито Услуг, показали услуги стилиста — на 24,6% в сравнении с концом 2025 – началом 2026 года. В среднем стоимость услуги начинается от 2,6 тыс. руб. за одну встречу по созданию образа.

Рост интереса отмечается и к разбору гардероба — пересмотру вещей вместе с экспертом по стилю. В Самарской области за такой услугой стали обращаться в последние полгода на 12,8% чаще. В среднем по итогам июня 2026 года стоимость разбора гардероба начинается от 6,1 тыс. руб.

Макияж

Спрос на услугу макияжа в Самарской области за полгода вырос на 53,2%. Растет интерес и к отдельным направлениям и подходам визажа.

Жительницы Самарской области стали чаще рассматривать возможность экспресс-макияжа. Интерес к услуге вырос за полгода на 54,6%. Еще заметнее растет спрос на вечерний макияж. Летом — в сезон, актуальный для мероприятий, вечеринок и свадеб — за ним стали обращаться на 71,2% чаще, чем полгода назад. В среднем стоимость экспресс-макияжа начинается от 1,9 тыс. руб., а вечернего — от 2,5 тыс. руб.

Креативный макияж — еще один способ разнообразить образ летом 2026 года и поэкспериментировать с ним. Спрос за полгода на него вырос на 68,2%. В среднем стоимость яркого и графичного макияжа начинается от 2,9 тыс. руб.

Отдельное направление — курсы и мастер-классы по макияжу для себя. Интерес к обучению навыкам визажиста для создания образа дома увеличился на 88,8% за полгода. Стоимость таких занятий варьируется в зависимости от опыта и регалий преподавателя, длины урока, количества человек на мастер-классе. В среднем цена начинается от 5,5 тыс. руб. за урок.

Уход за волосами и прически

Спрос на классические стрижки в Самарской области за полгода вырос: на мужские — на 81,5%, на женские — на 51,3%. Это регулярная услуга, к которой самарцы обращаются по мере необходимости или из-за желания сменить образ. Растет спрос и на уходовые процедуры. Среди них — “ботокс” для волос. Им интересоваться стали чаще на 67,2% за последние 6 месяцев. Стоимость услуги в среднем начинается от 2,5 тыс. руб. и зависит от длины волос клиентки.

Рост спроса в первой половине 2026 года показывает стрижка челки — на 24%. К таким переменам в образе чаще прибегают именно летом. Стоимость услуги начинается от 300 руб.

Вечный вопрос “выпрямить или завить” жительниц Самарской области тоже волнует чаще летом. Спрос на биозавивку вырос на 78,4%, а на кератиновое выпрямление — на 63,8%. Стоимость биозавивки в среднем начинается от 3 тыс. руб., а кератинового выпрямления — от 2,6 тыс. руб. за услугу на коротких волосах.