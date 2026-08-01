Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 1 августа
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 1 августа
Сфера красоты в Самарской области переживает период активного роста
Сфера красоты в Самарской области переживает период активного роста
В российских лесах в этом сезоне может стать меньше белых грибов
В российских лесах в этом сезоне может стать меньше белых грибов
В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал
1 августа в Самаре стартует один из ключевых этапов капитального ремонта трамвайной инфраструктуры на ул. Ново-Садовой — обновление участка линии на пересечении с ул. Советской Армии.
Трамвайную инфраструктуру на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской Армии обновят в Самаре
В Самаре на площадке Университета МИР завершился двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии». Участниками стали студенты, предприниматели, представители некоммерческих организаций и государственные служащие.
«Школа дипломатии» - теперь и в Самаре
С 2020 года в Самаре действует проект «Вода с улицы — в дом», дающий возможность жителям частного сектора подключить на персональных условиях свои дома к централизованному водоснабжению.
«Вода с улицы — в дом»: более 2,5 тысяч самарских домовладений подключены к централизованному водоснабжению
В Москве началось обновление двух корпусов крупнейшего в стране детского многопрофильного стационара.
Собянин: Морозовская детская больница — центр помощи детям из всех 89 регионов России, включая Самарскую область
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.46
-0.4
EUR 91.19
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре будет проходить Международный фестиваль Арт-фотографии «Форма,образ, воображение»
В Самаре пройдет лекция «На пирог пришли соседи: феномен соседства в современном краеведении»
Душевный вечер в Свято-Богородичном монастыре:  в селе Винновка прошёл концерт «Голос сердца»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сфера красоты в Самарской области переживает период активного роста

70
Сфера красоты в Самарской области переживает период активного роста

По данным Авито Услуг, интерес к объявлениям салонов и частных мастеров в сфере красоты в Самарской области увеличился на 26% за 6 месяцев 2026 года. Наиболее значительный рост отмечался в ряде направлений. Например, среди них — обучение макияжу для себя (+88,8%), биозавивка (+78,4%) и вечерний макияж (+71,2%).

Регулярность и сезонность в сфере красоты

Летом спрос на услуги красоты особенно заметно растет. Так, за июнь, по аналитическим данным Авито Услуг, в Самарской области он увеличился на 11,5%. Положительная динамика отмечается и за полгода. Интерес к объявлениям мастеров в сфере услуг красоты в сравнении с концом 2025 – началом 2026 года увеличился на 26%.

Закрывают свои потребности в направлении красоты самарцы регулярно и круглогодично. Особенно простым и удобным заботу о себе и своей внешности делают возможности онлайн-записи. Так, эту опцию при выборе мастера и салона важной называют 28% россиянок, согласно июльскому опросу Авито Услуг и Авито Рекламы среди жительниц разных регионов России в возрасте от 18 лет.

При этом отдельные услуги имеют четкую сезонность. Например, образы для свадеб и вечеринок, яркие макияжи, кардинальная смена имиджа. Так, наиболее значительные темпы роста отмечались в направлениях отдельных услуг — в работе со стилистом, создании яркого макияжа, уходе за волосами и экспериментах с прической.

Одежда и стиль

Наиболее значительный рост спроса за полгода, согласно данным Авито Услуг, показали услуги стилиста — на 24,6% в сравнении с концом 2025 – началом 2026 года. В среднем стоимость услуги начинается от 2,6 тыс. руб. за одну встречу по созданию образа.

Рост интереса отмечается и к разбору гардероба — пересмотру вещей вместе с экспертом по стилю. В Самарской области за такой услугой стали обращаться в последние полгода на 12,8% чаще. В среднем по итогам июня 2026 года стоимость разбора гардероба начинается от 6,1 тыс. руб.

Макияж

Спрос на услугу макияжа в Самарской области за полгода вырос на 53,2%. Растет интерес и к отдельным направлениям и подходам визажа.

Жительницы Самарской области стали чаще рассматривать возможность экспресс-макияжа. Интерес к услуге вырос за полгода на 54,6%. Еще заметнее растет спрос на вечерний макияж. Летом — в сезон, актуальный для мероприятий, вечеринок и свадеб — за ним стали обращаться на 71,2% чаще, чем полгода назад. В среднем стоимость экспресс-макияжа начинается от 1,9 тыс. руб., а вечернего — от 2,5 тыс. руб.

Креативный макияж — еще один способ разнообразить образ летом 2026 года и поэкспериментировать с ним. Спрос за полгода на него вырос на 68,2%. В среднем стоимость яркого и графичного макияжа начинается от 2,9 тыс. руб.

Отдельное направление — курсы и мастер-классы по макияжу для себя. Интерес к обучению навыкам визажиста для создания образа дома увеличился на 88,8% за полгода. Стоимость таких занятий варьируется в зависимости от опыта и регалий преподавателя, длины урока, количества человек на мастер-классе. В среднем цена начинается от 5,5 тыс. руб. за урок.

Уход за волосами и прически

Спрос на классические стрижки в Самарской области за полгода вырос: на мужские — на 81,5%, на женские — на 51,3%. Это регулярная услуга, к которой самарцы обращаются по мере необходимости или из-за желания сменить образ. Растет спрос и на уходовые процедуры. Среди них — “ботокс” для волос. Им интересоваться стали чаще на 67,2% за последние 6 месяцев. Стоимость услуги в среднем начинается от 2,5 тыс. руб. и зависит от длины волос клиентки.

 

Рост спроса в первой половине 2026 года показывает стрижка челки — на 24%. К таким переменам в образе чаще прибегают именно летом. Стоимость услуги начинается от 300 руб.

 

Вечный вопрос “выпрямить или завить” жительниц Самарской области тоже волнует чаще летом. Спрос на биозавивку вырос на 78,4%, а на кератиновое выпрямление — на 63,8%. Стоимость биозавивки в среднем начинается от 3 тыс. руб., а кератинового выпрямления — от 2,6 тыс. руб. за услугу на коротких волосах.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 31 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в субъектах РФ, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральн
31 июля 2026  16:33
Вячеслав Федорищев принял участие в межокружном совещании по вопросу реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»
1063
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
31 июля 2026  13:59
В Самарской области продолжается «Лето в стиле ГТО»
633
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
31 июля 2026  13:07
12 августа в приемной Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием
530
Сегодня, 30 июля, военнослужащим 2-й гвардейской общевойсковой армии от Правительства Самарской области передали партию нового современного оборудования и техники, в том числе квадрокоптеры, активные наушники, туристические коврики и чехлы для медицинских
30 июля 2026  21:20
Вячеслав Федорищев вручил награды личному составу отряда «БАРС-КРЫЛЬЯ»
830
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
30 июля 2026  13:59
В Самарской области открыли 579 точек бесплатного Wi-Fi
851
Весь список