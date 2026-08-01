В российских лесах в этом сезоне может стать меньше белых грибов

Об этом сообщает Mash со ссылкой на специалистов и опытных грибников, однако данных общероссийского мониторинга канал не приводит, пишет Лайф.

По версии собеседников Mash, некоторые привычные места сбора боровиков оказались повреждены, а белые грибы там всё чаще уступают место более неприхотливым лисичкам.

Одной из возможных причин называют популярность организованных грибных туров. Неопытные участники групп могут перекапывать почву, повреждать лесную подстилку и вытаптывать участки, где расположена грибница.

Такая проблема действительно существует: в учебном материале Аграрного центра МГУ говорится, что регулярное вытаптывание, уплотнение почвы и разрушение лесной подстилки способны снижать количество съедобных грибов, особенно в пригородных лесах.

Вторым фактором Mash называет изменения температуры и влажности, а также загрязнение почвы. Белые грибы образуют микоризу с определёнными деревьями, поэтому их плодоношение сильно зависит от состояния леса и погодных условий.

При этом говорить об исчезновении белых грибов по всей России пока преждевременно. В июне заведующая кафедрой ботаники и зоологии ННГУ Екатерина Воденеева рассказывала РИА Новости, что грибной сезон в средней полосе начался раньше обычного, а белые грибы появились уже в конце мая.