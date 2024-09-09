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Россияне предпочитают делать ремонт своими руками

9 сентября 2024 13:38
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Россияне предпочитают делать ремонт своими руками

Согласно данным опроса* ВсеИнструменты.ру, 67% россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно. Основная причина — экономия на услугах профессиональных бригад, об этом рассказали 68% респондентов. Также опрос выявил основные сложности, с которыми сталкиваются россияне при ремонте, и какие ошибки им приходится исправлять.

Почему выбирают ремонт своими руками

Главной причиной, по которой россияне решаются на самостоятельный ремонт, является стремление сэкономить — это отметили 68% опрошенных. Еще 13% участников указали важность личного контроля над процессом ремонта, а 8% считают, что проще воплотить свои идеи самостоятельно, чем объяснять их подрядчикам.

Проблемы в ходе ремонта

Однако не все идет гладко. Четверть респондентов (24%) сообщили, что им не хватало нужных инструментов. 18% россиян признались, что ошиблись в расчетах бюджета и в итоге потратили больше, чем планировали. Примерно 15% участников отметили трудности с визуализацией конечного результата, что также привело к проблемам на этапе выполнения работ. Еще 14% респондентов столкнулись с нехваткой времени для завершения ремонта.

Финансовые затраты на ремонт и исправление ошибок

Исправление ошибок ремонта, сделанного своими руками, обошлось недешево россиянам. Каждый десятый (10%) потратил на исправление ошибок от 150 до 200 тыс. рублей, еще 9% — свыше 250 тыс. рублей. Тем не менее, большинство опрошенных (63%) смогли уложиться в сумму до 50 тыс. рублей на устранение проблем.

Типы ремонта и его продолжительность

Самым популярным видом ремонтных работ, выполненных самостоятельно, россияне назвали мелкий ремонт отдельных элементов — так ответили 36% опрошенных. Косметический ремонт (отдельные работы) сделали 25% респондентов, а капитальный ремонт, включая замену коммуникаций и выравнивание стен, провели 19%. Реже всего россияне самостоятельно занимались установкой мебели — такой опыт был у 11% участников опроса.

Продолжительность ремонта также варьировалась — более половины респондентов (54%) завершили свои проекты менее чем за месяц. 15% ремонтировали от 1-3 месяцев, а 12% участников столкнулись с продолжительными работами, которые заняли более года .

 

*Методология 

Опрос проведен компанией ВсеИнструменты.ру в августе 2024 года среди более чем 1 523 россиян старше 18 лет.

Теги: Опрос

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