Россияне пошли в кино: траты на онлайн-кинотеатры упали на 25%

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С января по март этого года траты россиян в онлайн-кинотеатрах сократились на четверть (с 35 до 28 млн рублей), а средний чек вырос почти на 20% (до 326 рублей). При этом в первом квартале текущего года резко вырос интерес к классическим кинотеатрам: траты на походы в кино выросли в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 240 млн рублей до 2 млрд рублей). Такие результаты показал анализ транзакций по картам Почта Банка в период с января по март 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По мнению экспертов Почта Банка, сокращение трат на видеосервисы связано в первую очередь с существенным сокращением и замещением контента в связи с уходом из страны многих зарубежных киностудий. В прошлом году ситуация была противоположная: по итогам 2022 года онлайн-кинотеатры показали существенный рост: траты выросли на 22% по сравнению с 2021 г. (с 99 млн до 127 млн рублей).

На фоне этого классические кинотеатры в этом году переживают подъем и рекордный рост доходов после стагнации 2022 года. Тогда траты на кино по картам Почта Банка практически не выросли, а средний чек увеличился на 20% (до 446 рублей). Резкий рост трат на походы в кинотеатры в начале этого года объясняется отсутствием коронавирусных ограничений, рекордными сборами отечественного кинофильма «Чебурашка» в начале года, а также включением кинотеатров в программу «Пушкинская карта» для молодёжи от 14 до 22 лет. На походы в кинотеатр можно потратить не больше 2 000 рублей в год из 5 000 рублей общего баланса Пушкинской карты.