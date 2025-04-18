Россияне попросили ввести ГОСТ на куличи

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В этом году фиксируется рост популярности пасхальных куличей с разными начинками, в том числе так называемых дубайских, внутри которых по аналогии с известным шоколадом – фисташковая паста, а изготовлены они из нетрадиционного для этого блюда теста.

Некоторые общественники считают, что "мы все дальше от Бога", и призывают ввести ГОСТ на традиционный пасхальный продукт.

Один из активистов уже направил обращение в Росстандарт с просьбой разработать национальный стандарт кулича, в котором были бы определены его состав, технология приготовления и маркировка.

Аргументирует он это тем, что в России есть ГОСТ на кекс, а на кулич – нет. При этом современные так называемые куличи чаще напоминают именно кексы, которые дешевле в производстве, пишет Baza.

Из-за отсутствия регламента, отмечает общественник, люди думают, что покупают кулич, а получают кекс в пасхальной упаковке, пишет Смотрим.