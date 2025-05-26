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Россияне поделились описанием подъезда мечты — в нем они хотели бы видеть камеры видеонаблюдения и высокие потолки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрос девелопера СК10.

О важности высоких потолков заявили 18 процентов опрошенных. Столько же хотели бы видеть в отделке качественные материалы. Для 10 процентов значимыми оказались природные материалы, для восьми — стеклянные двери. Для 46 процентов респондентов сочетание всех перечисленных факторов влияет на образ хорошего подъезда.

Что касается безопасности, для 17 процентов важны огнестойкие материалы в отделке, для 13 процентов — камеры видеонаблюдения. Домофон и противопожарные двери упомянули соответственно шесть и семь процентов опрошенных. Для 57 процентов россиян важно сочетание всех перечисленных факторов.

В местах общественного пользования камеры наблюдения хотели бы видеть 30 процентов респондентов, для 14 процентов важно наличие мест для хранения колясок и велосипедов. Больше лифтов хотели бы 11 процентов, больше света в подъезде — восемь процентов.