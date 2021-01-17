Россияне отказываются от идеи крещенских купаний из-за коронавируса

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19 января по всей России пройдут традиционные Крещенские купания, каждый восьмой россиянин планирует принять в них участие. На опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob ответили 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.



13% россиян планируют принять участие в Крещенских купаниях в этом году, в т.ч. 2% приобщатся к народной традиции впервые. 5% респондентов купались на Крещение ранее, но в этом году не будут: в некоторых населенных пунктах массовые мероприятия пока под запретом, часть респондентов опасается заразиться коронавирусом в местах скопления людей. Большинство россиян (60%) никогда не пробовали и не планируют купаться в проруби на Крещение.



Больше всего желающих искупаться в проруби на Крещение среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%). Мужчины планируют принять участие в крещенских купаниях чаще женщин (17 и 10% соответственно). Молодежь — чаще старшего поколения: 17% среди россиян до 24 лет и 11% среди граждан в возрасте от 45 лет.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 380

Время проведения: 12—13 января 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com