Россияне определились, где проведут новогодние праздники

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По данным платформы Авито Услуги, спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем в период новогодних каникул вырос на 56% по сравнению с прошлым годом. Больше всего интерес вырос к путешествиям в Великий Устюг (+287%), Красную Поляну (+144%), Сочи (+95%) и Приэльбрусье (+90%).

Евгения Лазарева, руководитель категории «Транспортные услуги» на Авито Услугах:

«C развитием внутреннего туризма все больше россиян делают выбор в пользу путешествий по стране на автотранспорте с водителем. В этом году интерес к экскурсионным поездкам и услугам автогидов на новогодние праздники вырос в полтора раза (+58%), при этом спрос вырос по всем основным направлениям — чаще заказывать стали и поездки на горнолыжные курорты вроде Красной Поляны и поселка Шерегеш, и в зимнюю сказку в Карелии или в Великом Устюге, и в теплые края вроде Сочи, Абхазии и Тбилиси. За такими услугами обращаются, если возникают трудности с покупкой билетов на поезд или самолет, или если маршрут уже продуман и нужно объехать достопримечательности региона — локальные перевозчики смогут показать все главные туристические места. Особенно удобно это для тех, кто сам не водит автомобиль или не хочет садиться за руль в праздники. Предложение со стороны частных перевозчиков выросло по сравнению с прошлым годом на 10%. При выборе перевозчиков мы рекомендуем обращать внимание на отзывы на платформе и отдавать предпочтение тем предложениям, которые регулярно получают положительную обратную связь от других пользователей».

За новогодним настроением

Самое популярное направление на январских выходных у россиян — север. Больше всего на этом направлении спрос вырос на поездки в Великий Устюг — посетить Деда Мороза в новогодние каникулы хотят почти в четыре раза больше (+287%) россиян, чем в прошлом году. Сильнее всех в гости к Деду Морозу в этом году хотят ростовчане (спрос на поездки в Великий Устюг на Новый год вырос на 640% по сравнению с прошлым годом), москвичи (+500%) и челябинцы (+480%).

Кроме Великого Устюга, за красивой зимой и новогодним настроением россияне в этом году едут в Карелию (+50% по сравнению с прошлым годом). Планирующие путешествия в сочельник и Рождество выбирают поездки в Краснодар — спрос на них по стране в этом году вырос на 5%.

На горнолыжные курорты

Самым популярным направлением для любителей активного отдыха на эти январские выходные стала Красная поляна — спрос на туристические поездки на этот курорт выросли на 144% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего поездками на Красную Поляну в этом году интересуются горнолыжники и сноубордисты из Москвы (+620%), Казани (+486%) и Ростова-на-Дону (394%).

Вместе с Красной Поляной, особой популярностью в этом году пользуются горнолыжные курорты в Приэльбрусье (+90%) и поселке Шерегеш в Кемеровской области (+82%).

Новый год в теплых краях

Желающие погреться на юге в этом году чаще всего выбирают Сочи (+95%). Встретить Новый год у моря и гор больше хотят жители Нижнего Новгорода (+249%), Рязани (+236%) и Ростова-на-Дону (+212%). Помимо Сочи любители отдыха в теплых краях выбирают провести новогодние праздники в Абхазии (+65%) и Тбилиси (+4%).