Россияне назвали желаемый доход за работу без отпусков и выходных

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Россияне готовы согласиться на работу без отпусков и выходных в среднем за 172 тысячи рублей в месяц. Желаемый доход граждане назвали в опросе сервиса «Работа.ру».

Мужчины при этом хотят получать на 24 процента больше, чем женщины. Свой интенсивный труд они оценивают в 193 тысячи рублей в месяц, в то время как респонденток устраивает 156 тысяч рублей в месяц.

Работать без отпуска, но с выходными опрошенные готовы в среднем за 167 тысяч рублей. «У мужчин традиционно более высокие зарплатные ожидания и отличаются на 22 процента — 186 тысяч против в среднем 153 тысяч рублей в месяц, которые отметила женская аудитория», — сообщают аналитики.

В опросе приняло участие более пяти тысяч человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее россияне назвали желаемый доход второй половинки. Мужчинам достаточно, чтобы их избранница зарабатывала 50-80 тысяч рублей в месяц. Женские запросы при этом оказались выше, многие назвали 80 тысяч всего лишь нижней планкой заработка потенциального партнера, пишет moslenta.ru.