Россияне назвали самые популярные хобби

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Больше половины россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это в прошлом. Женщины более склонны создавать что-то своими руками (73% против 41% мужчин), говорится в результатах исследования платформы «Авито», с которыми ознакомились «Известия». Эксперты выяснили, какие хобби наиболее популярны.

Популярнее всего хендмейд-хобби у молодежи — 66% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет рассказали, что им нравится такой досуг. Среди тех, кто занимается хендмейдом, больше всего россиян с высоким доходом (56%).

Среди самых популярных увлечений, связанных с рукоделием, лидируют шитье и вязание, которыми занимаются 39% россиян. Второе место занимают картины по номерам, алмазные мозаики и румбоксы (34%). В пятерку лидеров также вошли ремонт и дизайн интерьера, в том числе реставрация мебели (25%), создание декора для дома (19%) и работа с деревом (18%).

Женщины чаще выбирают шитье и вязание (55%), любят рисовать картины по номерам, собирать алмазные мозаики и румбоксы (43%). Мужчины предпочитают столярное мастерство и токарное дело — они чаще увлекаются резьбой по дереву и созданием предметов мебели (43%), а также с большим удовольствием делают ремонт своими руками (37%).

Фото: pxhere.com