Россияне, использующие ИИ и нейросети для дополнительного заработка, в среднем увеличили доход на 41%

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить их отношение к искусственному интеллекту и нейросетям. По итогам опроса выяснилось, что треть (33%) опрошенных, которые знают об ИИ и нейросетях, используют эти инструменты для получения дополнительного дохода. Причем в среднем респондентам, которые берут дополнительные проекты или подработку и используют для их выполнения ИИ и нейросети, удавалось повысить свой ежемесячный доход на 41%. Особенно большой рост в доходе благодаря этим инструментам отметила молодежь 18-24 лет — они увеличили свой ежемесячный доход на 49%.

22% респондентов, занятых в проектах с использованием ИИ и нейросетей, отметили прирост своего ежемесячного дохода до 15%. 18% опрошенных сообщили об увеличении своего заработка в пределах от 16 до 30%, а 13% заявили о росте на 31-50%. Более существенный прирост дохода — от 51 до 70% — наблюдается у 11% опрошенных. 7% россиян отметили увеличение в диапазоне от 71 до 90% и еще столько же — в пределах от 91% до 100%. Наконец, 3% россиян указали, что их доход вырос более чем вдвое благодаря внедрению в работу ИИ и нейросетей.