Россияне бьют тревогу из-за роста заболеваемости на курортах Индии и Китая

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Российские туристы, отдыхающие сейчас в Индии и Китае, обеспокоены ростом заболеваемости на курортах этих стран. По их предположениям, это может быть метапневмовирус (HMPV).

Так, например, отдыхающие сейчас на Гоа туристы пожаловались, что заболели на второй день после прилета в Индию.

В беседе с SHOT они перечислили симптомы: сильный кашель, температура около 38 и озноб. Россияне утверждают, что в индийских отелях сейчас много постояльцев с кашлем.

Туристы, отдыхающие в Китае, рассказывают, что здесь в основном болеют дети. Пока, по их словам, власти из-за вспышки заболевания каких-либо ограничений не вводят, но местных жителей в медицинских масках на улицах становится больше.

Ранее сообщалось, что случаи метапневмовируса зафиксированы в Китае, Индии, Казахстане и некоторых других странах.

В Индии двух младенцев привезли в больницу с лихорадкой и одышкой, и тесты дали положительный результат на HMPV.

Роспотребнадзор, со своей стороны, сообщил, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и держится на контроле, пишет Смотрим.