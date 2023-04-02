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Россияне боятся потерять работу из-за развития искусственного интеллекта. Об этом 2 апреля сообщает RT со ссылкой на опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По результатам опроса, развития искусственного интеллекта боятся 17% россиян. В качестве аргумента чаще всего упоминается риск потери рабочих мест в результате автоматизации. Также респонденты приводили доводы о бесконтрольности и закрытости разработки мощных компьютерных систем. Помимо этого, россияне боятся деградации человечества.

При этом 43% россиян не испытывают страха, связанного с развитием искусственного интеллекта. Большинство из них уверены, что нейросети никогда не смогут заменить человека.

Согласно исследованию SuperJob, риск потери работы из-за развития искусственного интеллекта ощущают переводчики, менеджеры по туризму и официанты. Меньше всего эта проблема беспокоит врачей, строителей и учителей.

Отмечается, что всего в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны, пишут "Известия".