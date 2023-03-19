Россиянам рассказали об утилизации старых гаджетов

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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с RT рассказал, как утилизировать старые гаджеты.

По словам Муртазина, старое устройство можно передать детям, родственникам или продать на вторичном рынке. Также существуют программы по сдаче устройства, благодаря чему можно получить скидку на новое. Специалист подчеркнул, что в крупных городах производятся сборы электроники и крупной бытовой техники.

«И самый простой путь — утилизация. На сегодняшний день в крупных магазинах электроники есть специальные урны, куда можно сдать ту или иную электронику», — отметил аналитик.