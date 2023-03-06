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Россиянам рассказали об опасности удлинителей

6 марта 2023 20:33
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Удлинители решают проблему нехватки розеток в доме или офисе, однако не стоит забывать об электромагнитном излучении от устройств.

Удлинители решают проблему нехватки розеток в доме или офисе, однако не стоит забывать об электромагнитном излучении от устройств. Об этом рассказал эколог Антон Ястребцев, пишет "Парламентская газета".

По словам специалиста, если удлинитель перегружен, например, к нему одновременно подключены телевизор, обогреватель и блоки питания, то он становится сильным источником электромагнитного излучения. При этом заземление розеток может снижать его интенсивность, отметил Ястребцев.

Также к увеличению интенсивности электромагнитного излучения ведет неисправность удлинителя. Стоит насторожиться, если от него слышится потрескивание. Эколог посоветовал держать устройство подальше от кровати.

«Возле изголовья кровати удлинитель лучше не класть. Если расстояние больше метра, это безопасно. Если меньше, нужно следить, чтобы было подключено не больше одного телефона или торшера. Переплетение проводов часто встречается на рабочих местах. Если к удлинителю подключены одновременно компьютер, принтер и так далее, лучше расположить его как можно дальше от головы: не на столе, а, допустим, около ног», — цитирует Ястребцева радио Sputnik.

Он подчеркнул, что электромагнитное излучение может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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