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Россиянам повысят пенсии с 1 января

22 сентября 2023 09:19
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Россиянам повысят пенсии с 1 января

С 1 января 2024 года в России увеличатся пенсии. Об этом «Ленте.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, в 2024 году в России произойдут изменения по индексации почти всех видов социальных выплат и пособий. Светлана Бессараб отметила, что меры вступят в силу уже с 1 января 2024 года.

Ранее глава комитета по соцполитике Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект об индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии для работающих инвалидов-пенсионеров.

Напомним, что в России с 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются – в отличие от пенсий неработающих граждан пенсионного возраста, пишет МК.

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