Россиянам объяснили, что нужно успеть доделать на своих дачах до конца мая.

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По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, необходимо подготовить почву и посев семян, в частности, очистить грядки от остатков прошлогодних растений и добавить органические удобрения, передает NEWS.ru.

«В мае уже можно приступать к посеву овощей и цветов, которые быстро вырастут и будут радовать вас своей красотой и вкусом уже в июне. Например, редис, свежая зелень, щавель», — предложил он.

Чаплин напомнил о еще одной важной процедуре — настройке системы полива, в особенности если она автоматическая. Тогда можно будет оставить растения на даче на длительный срок и не беспокоиться. Также весной нельзя пренебрегать обрезкой деревьев и их прививанием, по словам эксперта, май — лучшее время для этих целей.

«Важно побелить деревья для защиты от паразитов. Удалите все сухие и поврежденные ветви, сократите слишком густую крону. Подкармливайте растения минеральными и органическими удобрениями. Обработайте деревья и кустарники препаратами от вредителей и болезней», — уточнил Никита Чаплин.

Кроме того, именно в мае нужно позаботиться о защите своего дачного участка от грызунов. Наиболее удачный способ — установить ловушки внутри дома и возле посадок, пишет Лента.