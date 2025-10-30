Я нашел ошибку
У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября

30 октября 2025 10:12
161
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября

Суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем для сотрудников с пятидневной рабочей неделей. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

Согласно трудовому законодательству, рабочий день перед праздником должен быть сокращен на один час. Выходной день с субботы, 1 ноября, перенесен на понедельник, 3 ноября, что и обуславливает сокращение рабочего времени.

"Суббота, 1 ноября, объявлена рабочим днем, но будет сокращенной на один час для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, так как считается предпраздничным днем", – цитирует слова Подольской РИА Новости.

Эксперт напомнила, что в начале ноября россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, которая начнется в среду, 5 ноября. Понедельник, 3 ноября, будет выходным из-за переноса, а вторник, 4 ноября, – праздничным днем в честь Дня народного единства.

Федеральный праздник День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября с момента его учреждения в 2004 году соответствующим федеральным законом.

Теги: В центре внимания

