Россиянам напомнили о росте пособий и соцвыплат в феврале

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С 1 февраля повышаются более 40 пособий, выплат и компенсаций. Об этом напомнила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в субботу, 28 января.

В следующем месяце отмечается повышение пособий, которые не привязаны к МРОТ и не были проиндексированы в январе.

Отмечается, что сюда входят пособия по беременности и родам, суммой до 859,08 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка — 22909 рублей, пособие беременной жене военнослужащего по призыву — до 36278 рублей, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — размер увеличится до 8591 рублей, и пособие для жен военнослужащих по призыву — до 15548 рублей, пишут "Известия".

Эксперт заметила в беседе с «Прайм», что сумма материнского капитала при рождении первенца увеличится на 62,5 тыс. рублей и на 82,5 тыс. рублей — при рождении второго и последующих детей.

Она напомнила, что также ожидается ежегодная индексация пенсий.

«Следующее повышение социальных выплат ожидается в апреле 2023 года (увеличение социальной пенсии на 3,3%) и перерасчет страховой части пенсии инвалидов (в августе 2023 года)», — указала эксперт.