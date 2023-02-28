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Россиянам напомнили о новых правилах жарки шашлыков на даче

28 февраля 2023 09:59
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Россиянам напомнили о новых правилах жарки шашлыков на даче

В РФ обновили противопожарные требования. Об этом во вторник, 28 февраля, рассказала агентству «Прайм» юрист Елена Кудерко.

Нововведения облегчат жизнь дачникам в преддверии шашлычного сезона. В частности, расстояние от источника открытого огня (к таковым относится мангал) на участке до построек сократили в 10 раз — с 50 до 5 м. Кроме того, сжигать мусор и остатки листвы можно будет на удалении в 7,5 м от строений, если при этом используется жаропрочная емкость, в иных случаях необходимо отойти на 15 м.

Правила были пересмотрены в пользу граждан, поскольку на стандартных шести сотках земли практически невозможно выполнить все прежние рекомендации, особенно если участок неправильной формы, пишут "Известия".

«Послабление правил не означает снижение контроля за соблюдением противопожарных требований, однако дает большую возможность для законопослушного поведения и сознательного соблюдения требований закона», — отметила специалист.

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