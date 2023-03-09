Россиянам напомнили о длинных майских праздниках в этом году

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На майские праздники россиян ждут семь нерабочих дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая, рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина, пишет РИА Новости.

Эксперт обратила внимание, что сокращенных рабочих дней перед ними не будет. Она напомнила, что в этом году правительством установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

"Таким образом, 28 апреля и 5 мая рабочие дни будут обычными, при пятидневной рабочей неделе эти предпраздничные пятницы останутся восьмичасовыми", - сказала эксперт.

Санина также подчеркнула, что снижать зарплату из-за длинных майских праздников незаконно, труд в выходной должен оплачиваться либо заменяться отгулом.

При этом, если зарплата выпадает на первое число месяца, то работодатель обязан будет выплатить ее работникам не позднее 28 апреля. Если ее дата выпадает на 8-9 число, то заработная плата выплачивается до 5 мая, разъяснила эксперт.