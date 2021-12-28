Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов

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В преддверии Нового года Роспотребнадзор дал советы по выбору мандаринов, которые у многих ассоциируются с праздником. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства во вторник, 28 декабря.

Следует помнить, что этот фрукт долго не хранится и выбирать стоит плоды с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Кроме того, их следует правильно хранить: для этого кожицу мандаринов нужно натереть растительным маслом, а затем поместить в специальный отсек холодильника. При этом следует вынуть их из полиэтиленового пакета и положить в сетку. Если на веточках есть листочки, то их не надо обрывать, так фрукты дольше хранятся.

В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что перед едой мандарины следует мыть теплой водой с мылом.

«Все цитрусовые проходят обязательную обработку перед транспортировкой сернистыми соединениями (так называемая сульфитация), которые вызывают астматический компонент», — пояснили в ведомстве.

Там также напомнили, что мандарины содержат большое количество аскорбиновой кислоты и витамины группы B, P, K, D. Помимо этого, в соке из этих фруктов много минералов, кальция, магния и калия.

Также мандарины являются отличным антидепрессантом. Не только вкус, но цвет и аромат вызывают ассоциации с праздником, они способны «лечить» плохое настроение, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com